Rampvliegtuig Indonesië had probleem bij hendels om motoren te bedienen

De Indonesische commissie die gaat over transportveiligheid (KNKT) spreekt over een probleem bij het systeem waarmee de motoren worden bediend. Een van de hendels bewoog naar achteren, waardoor de stuwkracht van een motor verminderde. Een tweede hendel leek juist vast te zitten. “Wat kan deze afwijking hebben veroorzaakt? We kunnen nog geen conclusies trekken”, benadrukte een onderzoeker.