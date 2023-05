Rampdag voor Efteling: na brand bij show Raveleijn, nu ook stoomtreintje aangereden door vrachtwagen

UpdateIn de Efteling in het Nederlandse Kaatsheuvel is dinsdag brand ontstaan, meldt een woordvoerder van het pretpark. Het vuur woedde in een decorstuk tijdens de parkshow Raveleijn. Alle bezoekers en medewerkers werden geëvacueerd. Dinsdagmiddag gebeurde ook nog een tweede incident in het park, toen het nostalgische stoomtreintje aangereden werd door een vrachtwagen. Enkele passagiers raakten daarbij lichtgewond.

KIJK. Decorstuk vliegt in brand tijdens parkshow Raveleijn in de Efteling

De Efteling heeft zijn dag niet vandaag. Rond 11.50 uur werd de brandweer opgeroepen naar het Nederlandse pretpark voor een brand in het theater. Op dat moment was de voorstelling van parkshow Raveleijn van 11.30 uur bezig. Alle bezoekers en medewerkers werden geëvacueerd, de rest van de Efteling bleef toegankelijk.

Op sociale media gaan video’s rond van de brand. Daarop is te zien hoe de vlammen uit een decorstuk slaan. Dat gaat gepaard met heel wat zwarte rook. Rond 12.10 uur meldde Steven van Gils, woordvoerder van de Efteling, dat de brand bijna onder controle was. “We verrichten nog wat sloopwerkzaamheden, zodat we het goed kunnen afblussen”, zei hij. Iets voor 12.30 kon de brandweer officieel het sein ‘brand meester’ geven.

Er zijn geen gewonden gevallen. Ook de paarden in het park, die een belangrijk onderdeel vormen van de show Raveleijn, bleven ongedeerd. De Efteling onderzoekt de omstandigheden van de brand. Tijdens de show wordt in ieder geval gebruikgemaakt van vlammenwerpers op decorstukken. Vermoedelijk is daar iets misgegaan, maar wat is nog niet duidelijk.

Intussen zouden de Raveleijnshows hernomen worden. Om 15.30 uur staat een nieuwe voorstelling gepland. De brandweer heeft voor de veiligheid een stuk van het decor afgebroken bij het blussen, maar volgens de Efteling valt de schade mee.

Gisteren ook een incident

Volgens de pretparkwebsite Looopings werd gisteren dezelfde show al onderbroken vanwege een incident. Tijdens de voorstelling van 15.30 uur viel een mannelijke ruiter, waarbij hij zijn hoofd stootte. Hij werd naar het ziekenhuis gebracht in een ambulance.

Looopings meldt intussen dat er vanmiddag opnieuw een incident was in het park. Het stoomtreintje zou er aangereden zijn door een vrachtwagen die materiaal kwam leveren voor de bouw van de nieuwe attractie ‘Danse Macabre’. Het ongeval gebeurde in de buurt van de bekende houten achtbaan ‘Joris en de Draak’.

Ooggetuigen vertellen hoe de locomotief van de trein werd geraakt. Enkele inzittenden liepen lichte verwondingen op en zijn uit voorzorg naar de EHBO-post gebracht.

De Efteling onderzoekt hoe het ongeval kon gebeuren. De trein was niet zwaar beschadigd, maar kon een tijdje niet rijden.

