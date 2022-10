Ramp in Zuid-Korea is niet enige in zijn soort: dit zijn enkele van de dodelijkste stormlopen uit de moderne geschiedenis

Gaat Bolsonaro Trump achterna? Braziliaan­se president spreekt nu al over “grootste verkie­zings­frau­de ooit”

Ook al is de verkiezingsdag pas zondag, toch wordt er al gesproken over de “grootste verkiezingsfraude ooit”. De Braziliaanse president Jair Bolsonaro lijkt het draaiboek van Donald Trump te gaan volgen. De Amerikaanse president aanvaarde zijn verlies van Joe Biden in 2020 ook niet. Ook Bolsonaro’s zoon is ervan overtuigd dat de verkiezingsuitslag gemanipuleerd zal worden door Luiz Inácio Lula da Silva. Bolsonaro’s tegenstander staat momenteel voor in de peilingen.

28 oktober