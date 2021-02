'Rambo van Zwarte Woud' tot drie jaar cel veroordeeld

Rausch baarde opzien toen hij in juli in het woud bij Offenburg vier agenten met een pistool bedreigde en hun dienstwapens afpakte voor hij de benen nam. Het incident leidde tot een klopjacht van zes dagen in het Zwarte Woud waarbij honderden politieagenten speurden met behulp van honden, helikopters en drones.

De klopjacht riep in tal van media herinneringen op aan de Amerikaanse film 'Rambo: First Blood' (1982). Rausch had al een strafblad toen de plaatselijke politie hem ging zoeken in een soort tuinhuisje aan de rand van het bos in Oppenau. Hij zou daar illegaal verblijven nadat hij uit zijn woning in Oppenau was gezet.