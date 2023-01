‘Rambo van Rusland’, die hoofdrol speelde in “Poetins favoriete film”, bekritiseert oorlog: “Voel niets dan haat voor Russische soldaten”

KIJK hier naar de trailer van de film ‘9th Company’:

Smolyaninov speelde onder meer de hoofdrol in de Russische film ‘Devyataya Rota’ (‘De negende eeuw’), die uitkwam in 2005. De acteur vertolkte de laatst overgebleven soldaat tijdens een gevecht in Afghanistan, een land dat tien jaar lang door de Sovjettroepen werd bezet. Smolyaninov wordt ook wel ‘de Rambo van Rusland’ genoemd, een verwijzing naar de Amerikaanse actiefilms met Sylvester Stallone in de hoofdrol.

De film werd nationaal geprezen, in het bijzonder door president Poetin. Het staatspersagentschap ‘RIA Novosti’ berichtte destijds dat Poetin gezegd zou hebben dat hij “helemaal opging” in de film. “De film is heel sterk en gaat over een ernstige zaak, over de oorlog en over mensen die zich in die oorlog in extreme omstandigheden bevonden en zich erg waardig toonden”, zo werd hij toen geciteerd. Het staatshoofd zou regisseur Fyodor Bondarchuk en de cast in november 2005 zelfs verwelkomd hebben in zijn buitenverblijf in de buurt van Moskou.