Raketten of niet, dagelijks leven in Tel Aviv en Gazastrook gaat verder: “Bibberen geblazen als we weer eens moeten gaan schuilen”

Uitgelegd in twee minuten: wat ligt er aan basis van het conflict in Israël?

12 mei Het conflict tussen Israëli’s en Palestijnen is de afgelopen dagen gevaarlijk geëscaleerd. Volgens het Israëlische leger hebben militante Palestijnen meer dan 1.000 raketten vanuit de Gazastrook op Israël afgevuurd. De Israëlische luchtmacht heeft van haar kant honderden doelen in het afgegrendelde kustgebied aangevallen. Aan beide kanten zijn er slachtoffers gevallen. Waarom flakkert het geweld opnieuw op? Waar draait de kern van het conflict eigenlijk om? En zijn we op weg naar een nieuwe ‘intifada’, een Palestijnse volksopstand? VTM NIEUWS-reporter Robin Ramaekers legt de situatie uit in twee minuten.