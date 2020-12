Raketten afgevuurd richting Amerikaanse ambassade in Bagdad

Oostenrijk­se politie pakt opnieuw verdachten aanslag Wenen op: “DNA op gebruikt wapen”

13:23 In Oostenrijk zijn twee nieuwe verdachten aangehouden in verband met de aanslag in Wenen vorige maand. Volgens justitie is DNA van een van hen aangetroffen op het wapen dat de 20-jarige Kujtim Fezulai gebruikte toen hij op maandagavond 2 november in het centrum van de stad in het rond schoot. Ook op munitie is zijn erfelijk materiaal gevonden.