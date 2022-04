Raketaanval op vluchtende burgers in treinstation: zeker 39 burgerdoden waaronder ook 4 kinderen, gruwelijke beelden tonen ravage in Kramatorsk

Gouverneur Pavlo Kyrylenko zei dat wel 4.000 burgers in Kramatorsk aan het wachten waren op hun evacuatie. Kramatorsk ligt in de zwaar belegerde Oekraïense regio Donetsk, die onder controle staat van Oekraïne. Pro-Russische separatisten menen aanspraak te maken op de volledige regio en zijn vermoedelijk verantwoordelijk zijn voor de aanval, eerder dan de Russen zelf. Oekraïne legt de schuld wél bij Rusland. Kyrylenko zei dat Rusland doelbewust burgers in het vizier neemt. “Ze wilden zoveel mogelijk vreedzame mensen gijzelen, ze wilden alles wat Oekraïens is vernietigen”, schreef hij op Telegram. Pro-Russische separatisten van de zelfverklaarde Volksrepubliek Donetsk beschuldigden Oekraïne dan weer van de raketaanval.

Spoorwegbaas Kamisjyn zei dat twee raketten ingeslagen zijn. De burgers, die niets meer hadden dan enkele zakken en tassen, wilden de stad verlaten, bang voor het op til staande Russische offensief.

Volledig scherm © AFP

Duizenden evacuaties per dag

De Oekraïense regering had eerder burgers opgeroepen in Oost-Oekraïne om zich in veiligheid te brengen. Ze vroeg om naar het veiligere westen te vluchten. Rusland kondigde immers aan dat het zijn “speciale militaire operatie” voortaan op het oosten zal concentreren.

Sinds een paar dagen worden er duizenden burgers per dag geëvacueerd via het station. Een journalist van het Franse nieuwsagentschap AFP, die eerder ter plaatse was geweest, had er gezien hoe honderden burgers hoopten om een trein te vinden om de stad te verlaten, nu een grootschalig Russisch offensief op til is. De journalist telde voormiddag lijkzakken met zeker twintig personen.

De restanten van één raket liggen naast het station. Op deze raket staat “Voor de kinderen van Donbass” te lezen zijn, zo werd bevestigd door onze tolk.

Een van de raketten die insloeg op het station.

Er vielen volgens het persagentschap AFP al zeker 35 doden.

Volledig scherm © AFP

Volledig scherm © AFP

Duizenden mensen stonden te wachten op een trein om het oosten van het land te ontvluchten

