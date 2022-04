Raketaanval op Israël vanuit Gazastrook

Tesla bereidt zich voor op heropening fabriek Shanghai: personeel moet op grond slapen

Tesla bereidt zich voor op een heropening van zijn fabriek in Shanghai. Die is inmiddels zo'n drie weken gesloten vanwege lockdownmaatregelen om de verspreiding van het coronavirus in de miljoenenstad te voorkomen. Bedrijven mogen van het stadsbestuur plannen maken voor een 'veilige' opening van hun fabrieken, waarbij werknemers ter plaatse wonen en regelmatig worden getest. Ook autobouwer Volkswagen heeft een fabriek in de stad.

18 april