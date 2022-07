Raketaanval in Oekraïense stad Vinnytsia: hulpdiensten melden 12 doden, onder wie een klein kind

Oorlog in Oekraïne VN hoopvol over veilig vervoer Oekraïens graan over zee: “Een belangrij­ke stap”

Militaire delegaties van Oekraïne en Rusland hebben in Istanboel overeenstemming bereikt over veilige exportroutes van Oekraïens graan over zee. Dat meldt gastheer Turkije. Volgende week zou na een nieuwe ontmoeting een akkoord moeten worden getekend. De Verenigde Naties spelen een voorname rol in het overleg. VN-Topman Antonio Guterres spreekt van een “sprankeltje hoop”.

