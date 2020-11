Raiden (4) verliest beide ouders aan corona, hele stad opgetrommeld om hem op verjaardag hart onder de riem te steken

2.600 niet-getelde stembiljet­ten gevonden tijdens hertelling in Georgia, Trump krijgt 800 stemmen extra

17 november In het kiesdistrict Floyd County in de Amerikaanse staat Georgia zijn tijdens de hertelling van de stemmen meer dan 2.600 stembiljetten aangetroffen die nog niet waren meegeteld. Dat melden de Amerikaanse media op gezag van de lokale krant The Atlanta Journal-Constitution. Volgens de systeemmanager voor de verkiezingen in Georgia, Gabriel Sterling, gaat het om een menselijke fout. Zittend president Donald Trump zou netto 800 stemmen extra winnen tegenover Joe Biden, ruim onvoldoende om zijn achterstand goed te maken.