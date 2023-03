Raffinaderijen geblokkeerd door protesten tegen pensioenhervorming in Frankrijk, maar geen tekorten

REPORTAGE. In de hel van Bachmoet, waar het artillerie­ge­schut nooit ophoudt: “Als we niet opletten, ontploft de boel en veranderen we in een stofwolk”

Al ruim negen maanden is de stad Bachmoet, in de provincie Donetsk in het oosten van Oekraïne, het strijdtoneel voor hevige gevechten. De Russen zetten alles op alles in de hoop de stad snel te veroveren. Maar het Oekraïense verzet vecht met man en macht terug. Onze journalist Arnaud De Decker brengt verslag uit over het genadeloze leven aan de frontlinie. Vandaag deel 1: het ziekenhuis waar gewonden aan de lopende band binnengebracht worden en de brandweerlui die ondanks zware verliezen bij elkaar kameraadschap vinden.