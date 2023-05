Racistische sms van Tucker Carlson verontrustte bestuur Fox News: “Dit is niet hoe blanke mannen vechten”

Carlson stuurde het bericht in kwestie naar een van zijn producers op 7 januari 2021, de dag na de bestorming van het Capitool door Trump-aanhangers.

In het bericht schrijft Carlson dat hij zelf verontrust was over de manier waarop hij tijdens het bekijken van een filmpje aanvankelijk supporterde voor een groep Trump-aanhangers die een “Antifa-jongen” - een antifascistische tegenbetoger - aanvielen. Terwijl Carlson in het bericht vooral zijn eigen moraal in twijfel trekt, is er echter één zinnetje dat bij het bewind van Fox News de alarmbellen deed afgaan, namelijk zijn opmerking “dit is niet hoe blanke mannen vechten”.

Racisme

Carlson verspreidt al jaren ideeën die aansluiten bij een blank-nationalistische ideologie, maar het bericht in kwestie biedt meer inzicht in zijn ideeën over blanke superioriteit. Vorig jaar publiceerde de ‘New York Times’ een diepgaande analyse van Carlsons show, die werd uitgezonden in prima time en noemde het “de meest racistische show in de geschiedenis van televisienieuws, en ook... de meest succesvolle.”

Een vertaling van het volledige bericht:

Enkele weken geleden bekeek ik een video van mensen die op straat in Washington aan het vechten waren. Een groep Trump-kerels omringde een Antifa-jongen en begon hem verrot te slaan. Het was minstens drie tegen één. Iemand op die manier bespringen is uiteraard oneervol. Het is niet hoe blanke mannen vechten. Toch begon ik zelf de meute tegen de man aan te moedigen, hopende dat ze hem harder zouden slaan, hem doden. Ik wilde echt dat ze de jongen pijn zouden doen. Ik kon het proeven. Toen ging er plots diep in mijn hoofd een alarm af: dit is niet goed voor mij. Ik word iets dat ik niet wil zijn. Het Antifa-onderkruipsel is een mens. Hoezeer ik ook veracht wat hij zegt en doet, hoezeer ik ook zeker ben dat ik hem zou haten als ik hem kende, ik zou me niet mogen verkneukelen over zijn leed. Het zou me moeten raken. Ik moet onthouden dat er ergens iemand waarschijnlijk van dit kind houdt, en er kapot van zou zijn als hij vermoord werd. Als ik niet om zulke dingen geef, als ik mensen reduceer tot hun politiek, hoe ben ik dan beter dan hij?

Een dag voor Fox News zich zou moeten verdedigen in de lasterzaak van stemmachinefabrikant Dominion Voting Systems kreeg de raad van bestuur de bewuste sms onder ogen. Het bericht maakte deel uit van de bewijsvoering van Dominion, dat het netwerk beschuldigde van de moedwillige verspreiding van leugens over de uitslag van de presidentsverkiezingen van 2020. De raad van bestuur van Fox News was bang dat het bericht openbaar zou gemaakt worden tijdens Carlsons getuigenis in de rechtszaak en zo het bedrijf imagoschade zou berokkenen.

Daags nadien besliste de raad om een advocatenbedrijf in te schakelen dat een onderzoek zou voeren naar Carlsons gedrag.

Vorige week werd de omstreden presentator aan de deur gezet, ongeveer een week nadat Fox News een schikking ter waarde van 787,5 miljoen dollar (ongeveer 718 miljoen euro) trof met Dominion. De nieuwszender gaf geen reden voor Carlsons vertrek.

Vulgaire uitspraken, seksisme en haat

De ‘New York Times’ en ‘Wall Street Journal’ berichtten vorige week dat een reeks vulgaire berichten van de hand van Tucker Carlson aan de basis lagen van zijn ontslag. Zo zou hij een van de vrouwelijke bestuurders van de zender een “kut” hebben genoemd, al weerlegt Carlsons woordvoerder dat hij daarom aan de deur werd gezet.

Volgens de ‘Los Angeles Times’ hield Carlsons ontslag ook verband met een proces dat werd aangespannen door Abby Grossberg, een voormalige producer van zijn tv-programma, die beweert dat ze moest werken in een seksistische werkomgeving.

Daarnaast publiceerde de mediawaakhond Media Matters for America ook een reeks gelekte video’s waarin Carlson zich achter de schermen uitdrukte. Zo maakte hij neerbuigende opmerkingen over vrouwen en sprak hij over een “slijmerige klootzak die tegenover hem zat” tijdens zijn verklaring in aanloop naar de Dominion-rechtszaak. Hij beschreef de “haat” die hij voelde voor de advocaat die hem ondervroeg en voegde eraan toe: “Ik wil me niet zo voelen. Ik denk dat het verkeerd is. Het is slecht. Het is helemaal slecht voor je om je zo te voelen. Maar die kerel, hij triggerde me.”

