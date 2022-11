“Racistisch” interview van paus Franciscus veroorzaakt woede in Rusland: “Dit is onvergeeflijk”

Oekraïne deelt beelden van uitgeputte Russische soldaten die niet meer vluchten terwijl ze onder vuur worden genomen

Bovenstaande beelden worden volop gedeeld op sociale media, ze zouden met een drone zijn gemaakt in Bachmoet in de Donbas-regio. We zien Russische militairen die lijken te schuilen in een kuil. Ze zien er uitgeput en moe uit, maar dan lijkt er een granaat op hen te vallen. De soldaten bewegen wel, maar vluchten niet weg. De weinige reactie op de granaat zou kunnen wijzen op onderkoeling. Dat zegt ook oud-kolonel Housen: “Bij onderkoeling word je als het ware verdoofd en is je reactievermogen volledig weg.” De beelden worden gedeeld door een Oekraïense officier, maar toch twijfelen oorlogsexperten aan de echtheid ervan.

15:35