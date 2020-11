Racisten, fascisten en fantasten houden optocht om Trump in het zadel te houden: zelfs eigen achterban hoopt op magere opkomst

De vraag van 1 miljoen: hoeveel volk zakt af naar de hoofdstad om mee te stappen in de verschillende Trump-rally's, als de 'Million MAGA March', de 'Stop the Steal'-demonstratie en 'Women for Trump'? De bekende Fox News-presentator Sean Hannity betuigde al openlijk zijn steun, maar andere roergangers zijn van een bedenkelijk allooi: Enrique Tarrio, voorzitter van Proud Boys, de extreemrechtse en fascistische organisatie die politiek geweld gebruikt en alleen mannelijke leden toelaat. Of Jack Posobiec, een white supremacist en internettrol die voortdurend complottheorieën de wereld instuurt. En Alex Jones, complotthoreticus en oprichter van Infowars.