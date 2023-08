Racist schiet drie zwarte mensen dood in Amerikaanse stad Jacksonville

Geen wapenvergunning? Geen probleem

In juli werd in Florida een nieuwe wet ingevoerd waardoor men met een verborgen wapen mag rondlopen op straat (er zijn enkele uitzonderingen) zonder een vergunning noch training daarvoor te hebben ontvangen. Florida is de 26ste staat met een dergelijke wet. In 49 andere Amerikaanse staten mag je ook met een verborgen wapen over straat, maar moet je daarvoor wel over een vergunning beschikken. In Florida dus niet.