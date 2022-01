Race tussen China en VS naar neergestorte hoogtechnologische Amerikaanse F-35 in Zuid-Chinese Zee

De hypermoderne F-35C is zo’n 100 miljoen dollar (90 miljoen euro) waard. Volgens de Amerikaanse marine kwam het gevechtsvliegtuig na “een ongeluk” bij het opstijgen van het oorlogsschip USS Carl Vinson in de Zuid-Chinese Zee terecht. De zee behoort technisch gezien tot de internationale wateren, wat betekent dat iedereen de F-35 daar mag opsporen. De wedstrijd is open: wie eerst is, wint. De VS wil te allen prijze vermijden dat haar peperdure geavanceerde technologie in de handen van rivaal China zou komen.

Volgens Abi Austen is het “van levensbelang dat de VS dit terugkrijgt”. “De F-35 is eigenlijk een soort vliegende computer. Hij is ontworpen om andere middelen aan elkaar te koppelen - wat de luchtmacht ‘sensoren aan schutters koppelen’ noemt”, aldus de defensie-adviseur. Ze voegt eraan toe dat China die technologie nog niet heeft. Als ze die in handen zou krijgen, zou dat een enorme sprong voorwaarts voor China zijn, volgens Austen. China ontwikkelt zelf eigen stealthjagers. “Als ze de netwerkcapaciteiten van de 35 in handen kunnen krijgen, ondermijnt dat de hele filosofie van de vliegdekschepen”, beweert Austen. “Het gaat erom wie de grootste hond in het park is. Dit is eigenlijk The Hunt For Red October meets The Abyss - het is een briljant toneelstuk in drie bedrijven.”