Race tegen klok voor Russen: als je mobilisatie-oproep ontvangt, mag je het land niet meer uit

Onze reporter is getuige van familieher­e­ni­ging na vlucht per fiets, dwars door het front: “Ik dacht dat ik ze voor altijd kwijt was”

Voor het Oekraïense leger is het nu zaak om de dorpen en steden die het begin september heroverde te beveiligen. Want in Koepjansk, een belangrijk knooppunt voor Rusland, vechten de Russen terug. Yevgen Shevchenko (35) kon ternauwernood ontsnappen naar Shevchenkove. De stad die dienst doet als bevoorradingsplaats voor de troepen en toevluchtsoord voor soldaten en vluchtelingen. Er is geen gas, elektriciteit of stromend water, maar het is er tenminste relatief veilig. “Ik heb het uitgehouden zo lang het kon maar het werd te gevaarlijk. Het was wegwezen of daar sterven.”

10:27