Raakt Oekraïne de winter door? Rusland maakt van koude een oorlogswapen

De eerste sneeuw in Oekraïne is een feit. En dat terwijl Russische raketten de helft van het Oekraïens energienetwerk vernietigden. Door van koude een oorlogswapen te maken, wil Rusland het Oekraïense volk breken. De WHO waarschuwt dat de vrieskou miljoenen levens bedreigt. “Dit wordt een ramp voor mijn landgenoten, we kunnen alle hulp gebruiken”, zegt Oleg Schkilnyak van Save Ukraine VZW. Wat betekent de winter voor Oekraïne? En hoe kunnen we helpen?