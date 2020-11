Raad van Europa: omstandigheden voor migranten in Griekenland “onmenselijk”

VN waarschuwt: “2021 zal nog erger worden dan 2020"

18 november Dit jaar is er één om snel te vergeten, maar in 2021 zal het nog erger worden. Dat is het sombere toekomstbeeld dat de VN schetst. Overal ter wereld zet corona de voedselketens immers zwaar onder druk. “Als we niet het geld vinden dat nodig is om in enkele strategische regio’s te investeren, zal er honger en onrust uitbreken en het gevolg zal migratie zijn”, verklaart het Wereldvoedselprogramma van de VN dat dit jaar de Nobelprijs voor de Vrede won.