Raad van Europa houdt eerste top in 18 jaar in Reykjavik

De staatshoofden en regeringsleiders van de 46 landen van de Raad van Europa, de belangrijkste mensenrechtenorganisatie op het Europese continent, blazen volgende week dinsdag en woensdag verzamelen in de IJslandse hoofdstad Reykjavik voor hun eerste top in 18 jaar. Dat het hoog tijd was voor de leiders om nog eens bijeen te komen, werd beslist in de context van de Russische inval in Oekraïne. De oorlog zorgde er vorig jaar al voor dat Rusland uitgesloten werd als lid.

Op vraag van secretaris-generaal Marija Pejcinovic Buric publiceerde een werkgroep in de herfst van 2022 een rapport over de rol van de Raad van Europa in een continent en wereld in transitie. De oorlog in Oekraïne was er de directe aanleiding voor. Een van de aanbevelingen van de werkgroep was om een top bijeen te roepen om de kernwaarden van de organisatie te herbevestigen.

Behalve mensenrechten voert de Raad van Europa ook de democratie en de rechtsstaat hoog in het vaandel. In de aanloop naar de top in Reykjavik, waar ook premier Alexander De Croo aan deelneemt, vroeg secretaris-generaal Buric de lidstaten om de “democratische achteruitgang” in Europa een halt toe te roepen. In zijn recente jaarrapport roept de Raad van Europa ook op zijn waarden hoog te houden.

“Brutale, illegale, voortdurende Russische agressie”

De “brutale, illegale en voortdurende agressie” van Rusland tegen Oekraïne heeft onnoemelijk veel leed veroorzaakt, zei Buric. Al honderdduizenden mensen lieten het leven, miljoenen sloegen op de vlucht en verschrikkelijke verhalen over martelingen, verkrachtingen en andere wreedheden zijn legio, somde ze op. “We hunkeren naar een terugkeer naar vrede, een duurzame vrede gebaseerd op gerechtigheid.”

De Raad van Europa heeft zijn hoofdzetel in Straatsburg en werd kort na de Tweede Wereldoorlog opgericht, in 1949. Eerdere toppen van de staatshoofden en regeringsleiders vonden in 2005 in Warschau plaats, in 1997 in Straatsburg en in 1993 in Wenen.

De Raad van Europa mag overigens niet verward worden met de ‘Europese Raad’ van de Europese Unie, waarvan Charles Michel momenteel de voorzitter is. Alle 27 EU-lidstaten maken ook deel uit van de Raad van Europa.

Volledig scherm Vlaggen bij de hoofdzetel van de Raad van Europa in Straatsburg. © AFP