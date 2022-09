Queensland, Australië investeert 62 miljard dollar in groene omwenteling en wil grootste pompcentrale ter wereld bouwen

Update Pro-Russische leiders van Loehansk en Cherson vragen Poetin bezette gebieden in Oekraïne te annexeren

De pro-Russische autoriteiten in de Oekraïense regio’s Loehansk en Cherson hebben woensdag aangekondigd dat ze de Russische president Vladimir Poetin gevraagd hebben bij Rusland te kunnen aansluiten. De vraag komt er een dag na een schijnreferendum in de regio’s, dat door zowat de hele internationale gemeenschap wordt veroordeeld. Rusland verwacht dat er nog meer referenda in Oekraïne zullen volgen. Dat verklaarde de Russische VN-ambassadeur Vasily Nebenzya dinsdag in de VN-Veiligheidsraad.

13:28