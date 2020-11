Québec stelt "moreel contract" voor om Kerstmis te kunnen vieren: hoe veilig is dat? “Er blijven risico’s”

De eerste minister van de Canadese provincie Québec heeft de inwoners een "moreel contract" voorgesteld dat hen moet toelaten om, ondanks het coronavirus, toch Kerstmis te kunnen vieren. Familiefeesten zijn er toegelaten op vier dagen rond Kerstmis, als de feestvierders in ruil daarvoor hun contacten beperken in de week voor Kerstmis en de week erna. Dat heeft premier François Legault gisteren lokale tijd aangekondigd. De werkwijze is nochtans niet zonder risico’s, zo verklaarde interfederaal woordvoerder Steven Van Gucht deze voormiddag.

Concreet betekent het dat van 24 tot en met 27 december Kerstmis gevierd kan worden in groepen tot maximaal tien personen. "Idealiter willen we een soort van lockdown één week voor en één week na Kerstmis", zei Legault. Dat betekent tegelijk ook geen feestelijkheden of samenscholingen voor Oudejaar of Nieuwjaar.

Daarnaast verlengde Legault de beperkende maatregelen in de zwaarst getroffen zones, zoals Montréal en Québec, tot 11 januari. Al die tijd blijven cafés, restaurants, bioscopen, musea en bibliotheken gesloten.

Sinds 1 oktober mogen de inwoners van Québec niet langer vrienden of familie thuis ontvangen.

Québec is de zwaarst door corona getroffen Canadese provincie, met meer dan 128.000 gevallen en 6.700 overlijdens. Voor het hele land zijn dat 315.000 gevallen en ruim 11.000 overlijdens.

“Altijd risico’s”

Is zo'n oplossing dan ook mogelijk in België? Die kans lijkt wel heel klein. Op de persconferentie van het Crisiscentrum benadrukte interfederaal woordvoerder Steven Van Gucht dat het moeilijk is om de situatie in Canada met die in ons land te vergelijken.

“Wat ons wel opvalt is dat een quarantaine van zeven dagen in principe te kort is. Het is belangrijk om te weten dat de gemiddelde incubatieduur van het virus vijf à zes dagen is, dat wil zeggen dat de helft van de besmette mensen pas ziek wordt vanaf dag zeven of later. Wanneer je dan een quarantaine hebt van zeven dagen, en je bent ziek zonder symptomen, dan is de kans reëel dat je op het einde van de quarantaine net heel besmettelijk bent. Dan is het beter om tien dagen of zelfs veertien dagen in quarantaine te blijven.”

Maar zelfs dan is zo’n werkwijze niet zonder risico’s, waarschuwt Van Gucht. “Stel je voor dat je met het volledige gezin in pre-quarantaine gaat en één gezinslid is aan het begin van de quarantaine besmet, maar heeft geen symptomen, dan kan deze persoon het virus doorgeven aan één of meerdere gezinsleden die mee in quarantaine zitten. En dan is het perfect mogelijk dat één of meerdere gezinsleden op het einde van die quarantaine, op het moment van Kerstmis of Nieuwjaar, ook zelf besmettelijk zijn. Hetzelfde geldt voor de post-quarantaine. Het is te kort om risico’s uit te sluiten.”

