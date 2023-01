Qatargate-schandaal: Europees parlement start procedure opheffing onschendbaarheid van twee leden

Mensenrech­ten­or­ga­ni­sa­tie die centraal staat in ‘Qatargate’ liet rapporten schrijven door een terrorist met vier doden op zijn geweten

Vechten tegen straffeloosheid. Dat is het officiële doel van ‘Fight Impunity’, de mensenrechtenorganisatie rond Pier Panzeri die centraal staat in het Qatargate-schandaal. Daarbij is het merkwaardig dat de jaarrapporten van de organisatie zijn geschreven door een man die twintig jaar in de gevangenis zat voor een reeks van moordaanslagen die hij in Italië pleegde als extreemlinks terrorist. Welke bekendheden zijn nog lid van ‘Fight Impunity’? En zaten ze allemaal mee in het complot?

16 december