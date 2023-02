Qatargate: ook Griekse Eva Kaili in beroep tegen verlenging voorlopige hechtenis

Stewards in rokken en stewardes­sen in driedelig pak: voor het eerst krijgt cabineper­so­neel meer keuze voor uniform

Veiligheidsinstructies op het vliegtuig van een steward in kokerrok? Een stewardess die je koffie schenkt in driedelig pak? Virgin Atlantic en JetBlue vinden dat het uniform voor cabinepersoneel inclusief en genderneutraal mag zijn. “Ons doel is om de diverse gemeenschappen en culturen die we bedienen te weerspiegelen”, klinkt het bij JetBlue. Mogen stewards van vliegmaatschappijen dichter bij huis binnenkort ook op hakken de lucht in?