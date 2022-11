Qatarese villa’s zitten vol verborgen slaven: “Als ik naar buiten wil, wordt mijn werkgever boos”

Leger Brazilië vindt geen bewijs voor stemfraude, aanstaand president Lula belooft “normali­teit”

De Braziliaanse verkiezingen zijn vorige maand probleemloos verlopen en van verkiezingsfraude is geen sprake geweest. Die conclusie staat in een rapport van het Braziliaanse ministerie van Defensie. De vertrekkende president Jair Bolsonaro had opdracht gegeven tot het onderzoek. Aanstaand president Lula da Silva beloofde in een toespraak de terugkeer naar “normaliteit” in het Zuid-Amerikaanse land.

10 november