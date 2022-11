Qatarese ambassadeur WK betreurt uitspraak over homoseksualiteit: “Uit context getrokken"

WK voetbal Supporters op WK in Qatar nauwlet­tend gevolgd: “Dit is echt massasur­veil­lan­ce”

Bezoekers van het WK in Qatar worden extreem goed gevolgd door de autoriteiten. In ieder stadion hangen 2.000 camera's en ook op straat wemelt het ervan. Onze collega’s van AD keken mee in het commandocentrum dat met een bomvolle technologische trukendoos toezicht houdt. Geen detail wordt over het hoofd gezien. “Zo geavanceerd als hier is wereldwijd nog geen enkel toernooi gemonitord.” Een inkijk, al is de vraag ook: hoe zit het met de regels rond privacy?

