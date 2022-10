Qatar zet duizenden arbeiders uit hun woningen in Doha, bericht Reuters

Trump blij dat Twitter weer “in verstandi­ge handen” is onder Musk, zal hij ook terugkeren op het platform?

De Amerikaanse oud-president Donald Trump reageert verheugd op het feit dat Elon Musk Twitter heeft overgenomen. Trump schrijft op zijn eigen sociale medium ‘Truth Social’ dat hij zeer blij is dat Twitter "weer in verstandige handen" is en niet in handen van “radicale linkse gekken”. Musk heeft nog niet officieel bevestigd of Trump weer terug kan keren op het platform, maar heeft daar wel al vaak op gezinspeeld.

28 oktober