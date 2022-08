Qantas vraagt managers om te werken als bagageafhandelaar

De sector kampt er net als in Europa met personeelstekorten. Tijdens de coronapandemie werden heel wat banen in de luchtvaart geschrapt, maar nu de vraag aantrekt heeft men moeite om voldoende personeel te vinden. De Qantas-topman verwijst in een e-mail aan de Britse zender BBC ook naar meer afwezigheden door de griep en door COVID-19.

De managers wordt gevraagd om gedurende drie of vijf dagen in de week bagage in en uit de vliegtuigen te laden, en de bagage van en naar het tarmac te rijden. Ze zullen ingeschakeld worden in het ploegensysteem.

Qantas was één van de zwaarst getroffen luchtvaartmaatschappijen tijdens de coronapandemie, doordat Australië strenge quarantainemaatregelen oplegde en zijn grenzen maandenlang gesloten hield. Maar nu is het toerisme heropgestart, en klagen passagiers over verloren bagage of vertragingen.