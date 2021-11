QAnon-sjamaan die Capitool aanviel krijgt 41 maanden cel

Sharella belandt als 16-jarige in prostitu­tie: “Maar ik heb mannen zelf misleid, ik ben een goede leugenaar”

In Nederland is het proces gestart rond een meisje dat als minderjarige in de prostitutie verzeild raakte. Achttien mannen staan terecht omdat ze tegen betaling seks met haar hadden. Ook drie chauffeurs die goed geld aan haar verdienden, moeten zich verantwoorden. In haar verklaring neemt Sharella echter alle schuld op zich. “Ik heb de mannen zelf misleid, ik ben een goede leugenaar”, klinkt het.

16 november