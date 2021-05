QAnon groeit in de VS en is nu “zo groot als sommige populaire religies"

QAnon, een (Amerikaanse) beweging van complotdenkers waarvan talrijke leden aanwezig waren tijdens de bestorming van het Capitool begin 2021, is enorm gegroeid. De beweging zou inmiddels zo populair zijn als enkele belangrijke religies in de Verenigde Staten. Zo moet blijken uit een Amerikaanse opiniepeiling .

In totaal werden er zowat 5.100 Amerikanen bevraagd door het Public Religion Research Institute (P.R.R.I) en de Interfaith Youth Core. Daaruit bleek dat maar liefst een kwart van de Republikeinen zich kan vinden in het gedachtegoed van QAnon. Daarnaast zou 15 procent van alle Amerikanen geloven dat de overheid, de media en de financiële wereld gecontroleerd worden door “satanistische pedofielen”.

Op de vraag of “Amerikaanse patriotten hun toevlucht mogen nemen tot geweld omdat de situatie zodanig uit de hand is gelopen”, antwoordde 15 procent van de ondervraagden ‘ja’. Van de Republikeinen was dat zelfs 28 procent. “Als QAnon een religie zou zijn, zou deze zo groot zijn als het evangelisch christendom (protestantisme, red.)”, zegt Robby Jones, de oprichter van P.R.R.I. “Het staat dus op eenzelfde plaats als een grote religieuze groepering in de VS.”

Nieuwsconsumptie

Nog uit het onderzoek bleek dat de nieuwsconsumptie waarschijnlijk een belangrijke sleutelrol speelt bij de overtuigingen van QAnon-aanhangers. Bijna de helft van de ondervraagden die in ‘de storm’ (de complottheorie waar het allemaal mee begon) geloofden, keken naar conservatieve en extreemrechtse tv-netwerken als Newsmax en OAN.

Volledig scherm © AP

Kenmerken van QAnon

De belangrijkste kenmerken van de QAnon-beweging zijn alvast benoemd: QAnon-aanhangers geloven in ‘Q’, een mysterieus, anoniem persoon dat zijn volgers (de QAnon) van hints over het grote complot voorziet. Hun theorie komt er, heel in het kort, op neer dat er in de VS een Deep State aan de macht is, die voornamelijk bestaat uit Democraten en die zich (onder meer) bezighoudt met satanisch kindermisbruik. Bovendien is Donald Trump de leider zijn die deze Deep State bevecht en voor het gerecht wil brengen. Indien geweld nodig is om de huidige leiders van hun troon te stoten, is dat toegestaan.

Oorsprong

Het begon allemaal met een mysterieus - of onduidelijk, zo je wil - bericht op ‘4chan’, waar elke dag 7 miljoen bezoekers ongeveer 900 miljoen berichten posten.

“Uitlevering HRC (Hilary Rodham Clinton, red.) gisteren effectief in gang gezet met verschillende landen in geval van vlucht over de grens. Paspoort gemerkt met ingang van 30/10 0.01u. Verwacht grote rellen als verzet en anderen die de VS willen ontvluchten. US Marines zullen operatie uitvoeren. Nationale Garde geactiveerd. Bewijs: zoek een lid van de Nationale Garde en vraag of hij voor dienst opgeroepen is op 30/10 in alle grote steden”, zo staat er op 28 oktober 2020 te lezen. Het bericht was afkomstig van ‘Q’, iemand die zich voordoet als een heel hoog profiel binnen de Amerikaanse overheid, die toegang heeft tot informatie van het ‘Q-niveau’.

Gaan we nog wat verder terug in de tijd, is Donald Trump de aanleiding van het bericht. De toenmalige Amerikaanse president had immers op 5 oktober gezegd dat “dit misschien de stilte voor de storm is”. Waarop een reporter vroeg: “Welke storm, mijnheer de president?”. “Dat zal je wel merken”, antwoordde Trump weer, en hij deed er verder het zwijgen toe. Dat zinnetje zette alles in beweging. Want welke storm bedoelde Trump?

Q deed alsof hij wist over welke ‘storm' Trump het had en bereikte daarmee duizenden volgers. Want “brokjes informatie die zo geheim zijn, moeten wel waar zijn”.

