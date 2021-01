QAnon-aanhangers teleurgesteld na inauguratie, geen massale arrestaties: “We zijn erin geluisd”

Twitte­raars willen weten waar Barron Trump (14) is

21:20 Nu Donald Trump definitief de deur van het Witte Huis achter zich heeft dichtgetrokken en op weg is naar Mar-a-Lago in Florida, zitten twitteraars met een prangende vraag: waar is Barron? ‘The Donald’ stapte met echtgenote Melania aan zijn zij naar de Marine One-helikopter, maar hun veertienjarige zoon was in geen velden of wegen te bespeuren.