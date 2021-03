QAnon-aanhangers geloven dat Trump vandaag toch president wordt, Capitool hermetisch afgesloten om militie-aanval te vermijden

De Amerikaanse Capitool-politie heeft aanwijzingen dat een militie mogelijk van plan is vandaag het parlement in Washington binnen te dringen. Achter de dreiging zit een complottheorie waarbij QAnon-aanhangers ervan uitgaan dat Donald Trump vandaag toch president wordt, omdat 4 maart de originele datum van de eedaflegging van een Amerikaanse president was. De politie zegt voorbereid te zijn op alle mogelijke dreigingen tegen het Congres en alle afgevaardigden en senatoren. De geplande zitting in het Huis van Afgevaardigden is geschrapt.

Het Capitool werd op 6 januari al eens bestormd door aanhangers van toenmalig president Donald Trump. Circa achthonderd mensen drongen toen het parlementsgebouw in Washington binnen, waarbij vijf doden vielen en grote vernielingen werden aangericht. De leden van het Huis en de Senaat die de resultaten van de presidentsverkiezingen van november probeerden te certificeren, moesten halsoverkop de vlucht nemen. De beelden gingen de wereld rond en Trump kreeg vorige maand een tweede impeachmentproces aan zijn broek omdat hij aangezet zou hebben tot de aanval. Trump werd door zijn Republikeinse partijgenoten vrijgesproken.

De Capitool-politie kreeg het verwijt te laat in actie te zijn gekomen en slecht te zijn voorbereid. Na de bestorming werden tal van veiligheidsmaatregelen genomen, waaronder een hek en extra personeel.

Bij de aanval op het Capitool op 6 januari vielen vijf doden.

QAnon

De politie zegt in een verklaring samen te werken met de hoofdstedelijke politie en de FBI om welke dreiging dan ook te stoppen. De informatie over de dreiging van de militie wordt serieus genomen. Details kunnen vanwege de "gevoelige aard" officieel niet worden gegeven, maar aanhangers van de complotbeweging QAnon geloven dat Trump op 4 maart, vandaag dus, toch wordt ingezworen voor een tweede ambtstermijn als president van de Verenigde Staten.

Veel leden van de extreemrechtse groepering willen nog altijd niet geloven dat het Trump-tijdperk minstens tijdelijk voorbij is, en trekken zich sinds de eedaflegging van zijn opvolger Joe Biden op aan de datum van vandaag. 4 maart stond namelijk tot 1937 in de grondwet ingeschreven al de datum van de machtsoverdracht van een Amerikaanse president. De dag werd dat jaar voor het eerst vervroegd naar 20 januari, wat tot vandaag nog altijd het geval is.

Maar volgens de QAnon-aanhangers wordt 4 maart dus de dag waarop Trump dan toch nog terugkomt om orde te scheppen in de chaos die er is ontstaan sinds de machtsoverdracht door de Democraten. Het zijn online berichten in die zin die de veiligheidsdiensten volgens The New York Times al weken aan het volgen zijn. Hoe concreet de dreiging echt is, blijft de vraag. Sommige QAnon-volgers noemen de berichten over de dreiging net een complot van de overheid om de beweging verder in diskrediet te brengen.

In elk geval is duidelijk dat er na de aanval van 6 januari geen enkel risico meer wordt genomen. De vergadering van het Huis van vandaag is geschrapt, en de stemming over een politiehervorming werd in allerijl vervroegd naar gisterenavond.

Extra beveiliging rond het Capitool in Washington.

Hoorzittingen

In de VS zijn inmiddels ruim 270 personen aangeklaagd in verband met de aanval op het parlementsgebouw op 6 januari. De kwestie van de beveiliging van het parlementsgebouw kwam gisteren ook aan bod tijdens hoorzittingen in de Senaat. Twee hoge verantwoordelijken van het Pentagon, het ministerie van Defensie, kregen daarbij kritiek omwille van het trage optreden van de Nationale Garde. Het gaat om toenmalig minister van Defensie ad interim Christopher Miller en Ryan McCarthy, binnen de toenmalige regering van ex-president Trump verantwoordelijk voor de landmacht. Verschillende getuigen wezen hen de vinger voor de vertraging met bijna drie uur.

Generaal William Walker, commandant van de Nationale Garde van Washington, zei in het parlement dat McCarthy duidelijk had gemaakt dat een "snelle reactiemacht" bij rellen niet kon uitrukken zonder zijn goedkeuring. Volgens Walker waren de legertroepen bijgevolg niet beschikbaar toen de rellen - waarbij vijf mensen stierven - op hun hoogtepunt waren.

Volledig scherm © REUTERS

Een extra hek moet het Capitool beschermen tegen een nieuwe aanval.

Extra beveiliging rond het Capitool in Washington.