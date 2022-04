Python op de dool in Japanse metropool Kurashiki

Ichtegem SOS Reptiel vangt zeven in beslag genomen slangen op: “Sommige kunnen tot acht meter lang worden, terwijl hier al plaatste­kort is”

Het asiel SOS Reptiel in Ichtegem vangt momenteel zeven in beslag genomen slangen op: twee koningspythons, een tijgerpython, twee netpythons, een boa constrictor, een dumerilboa. Verder werd er ook een baardagame binnengebracht, een soort hagedis. De dieren werden eind vorige week in beslag genomen in Zelzate, samen met een hoeveelheid drugs, bij een drugsdealer. De man wordt er ook van verdacht in september een vier meter lange albinopython in het kanaal te hebben gedumpt in Zelzate.

