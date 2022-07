Pyromanen aan het werk? Enorme brand teistert opnieuw Rome

De brand ontstond in een park en sloeg over op meerdere autokerkhoven. In de volledige stad was een grote, zwarte rookpluim te zien. Vier gebouwen werden uit voorzorg geëvacueerd. Daar wonen volgens Italiaanse media 130 gezinnen. Andere buurtbewoners kregen de raad deuren en vensters gesloten te houden.

“De situatie is dramatisch,” verklaarde de president van de vijfde deelgemeente Mauro Caliste. Hij raadde mensen aan mondmaskers te dragen als ze toch de straat op moeten, de rook uit de autosloperijen zou giftig kunnen zijn.

Volledig scherm © AFP

De Romeinse brandweer zette groot materieel in om de brand te bedwingen. Die is inmiddels onder controle.

Op het Circus Maximus, hartje centrum, zijn 70.000 fans verzameld om vanavond het uitverkochte concert van Maneskin bij te wonen. Dat concert was al omstreden vanwege de oplaaiende corona-pandemie, nu drukken de autoriteiten de bezoekers nogmaals op het hart mondmaskers te dragen tijdens het concert.

Volledig scherm © AFP

De afgelopen weken waren er verschillende grote branden in Rome. Afgelopen maandag stond een pijnbomenbos in het noorden van de Italiaanse hoofdstad in de brand, ook toen moesten verschillende gebouwen uit voorzorg ontruimd worden. Enkele tientallen hectaren pijnbomen gingen bij de brand verloren.

Later in de week vond de politie meerdere brandhaarden. Volgens een vertrouweling van burgemeester Roberto Gualtieri zijn er duidelijk pyromanen aan het werk. Ze steken doelbewust branden aan om het stadsbestuur en de nieuwe burgemeester te schaden, luidt het. “De politie moet uitzoeken of het een enkele brandstichter is of dat de georganiseerde misdaad erachter zit”, zegt Claudio Mancini, parlementslid van de centrum-linkse Partito Democratico.

De schade van de brand van zaterdag is nog onduidelijk, zeker is dat opnieuw enkele hectares groen verloren is gegaan. Ook is er lichte schade aan enkele flats en zijn meerdere auto’s uitgebrand.

Volledig scherm © AP

Volledig scherm Zaterdag brak in Rome een grote brand uit. © AFP