Pussy Riot-activiste ontsnapt uit Rusland door zich te vermommen als bezorgster

Maria Alyokhina, de bekende activiste van de Russische punkband Pussy Riot die gisteren Rusland ontvluchtte, blijkt in Litouwen te zijn. Ze kon ontsnappen hoewel ze onder politietoezicht stond, meldt haar advocaat. Eerst wist ze uit huisarrest te ontkomen door zich te vermommen als een bezorgster. Daarna vluchtte ze met hulp van vrienden via Wit-Rusland naar Litouwen, beschrijft ze in een interview met ‘The New York Times’.

Alyokhina (33) wordt gezien wordt als de leidster van Pussy Riot. Zij bevindt zich nu op een geheime locatie in de Litouwse hoofdstad Vilnius. Dat ze wist te ontkomen, laat volgens haar zien hoe chaotisch de situatie in Rusland momenteel is.

Alyokhina werd in februari gearresteerd en daarna onder toezicht geplaatst. Het was de zoveelste stap van de Russische overheid tegen een lid van de groep die uiterst kritisch is over de machthebbers in het Kremlin.

Hongerstaking

Alyokhina had eerder opgeroepen tot demonstraties voor Alexei Navalny, een tegenstander van het regime die gevangengenomen werd. Kort daarna ging ze in hongerstaking. In 2012 kreeg ze twee jaar strafkamp omdat ze in een kerk met een zogeheten punkgebed geprotesteerd had tegen president Vladimir Poetin.

De Russische machthebbers plaatsten meerdere leden van Pussy Riot op een lijst van zogenoemde ‘buitenlandse agenten’. “Om hen te intimideren en hun invloed te beperken”, aldus de oppositie.