Pullitzerprijzen voor berichtgeving over Oekraïne en abortus

‘The New York Times’ won in de categorie internationale verslaggeving voor zijn “onverschrokken verslaggeving over de Russische invasie in Oekraïne, inclusief een acht maanden durend onderzoek naar Oekraïense doden in de stad Boetsja.

In de categorie onderzoeksjournalistiek kreeg ‘The Wall Street Journal’ de hoofdprijs, voor onthullingen over belangenconflicten bij overheidsagentschappen. ‘The Los Angeles Times viel in de prijzen in de categorie breaking news voor een reportage over racistische gesprekken van ambtenaren van de stad in California. In de categorie nationale verslaggeving won ‘’ The Washington Post’ met zijn berichtgeving rond abortus, nadat het Hooggerechtshof het landelijk recht had afgeschaft.