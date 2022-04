Psychiaters beschrijven geradicaliseerde Abdeslam als onderdeel van “totalitair systeem”

Zagury had in november vorig jaar samen met zijn collega Bernard Ballivet een gesprek van twee uur en half met Abdeslam in de gevangenis van Fleury-Mérogis. De psychiater omschrijft Abdeslam als “een papegaai die zijn litanie reciteert.” In hun schriftelijk rapport stellen de experten dat het lijden van de burgerlijke partijen in de ogen van Abdeslam slechts een “betreurenswaardig, maar onvermijdelijk” neveneffect is van de strijd tegen Frankrijk.