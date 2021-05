Protesten tegen immigratie leggen transport in haven van Dover lam

Rapport over renovatie officiële residentie pleit Boris Johnson vrij

28 mei De Britse premier Boris Johnson is "onvoorzichtig" geweest bij de renovatie van zijn officiële residentie in Downing Street en heeft zich niet om de kosten van de werkzaamheden bekommerd, maar hij is niet in de fout gegaan. Dat concludeert een rapport dat bekendgemaakt is door een van zijn adviseurs.