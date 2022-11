Protesten tegen coronabeleid in Shanghai na fatale brand in China: “Wij willen vrijheid!”

Ook in Shanghai zijn protesten uitgebroken tegen het coronabeleid in China. Aanleiding is een brand in de stad Urumqi in de westelijke provincie Xinjiang waarbij donderdag tien doden vielen. Volgens de demonstranten konden de slachtoffers vanwege een strenge lockdown niet aan de vlammen ontkomen. Demonstraties tegen de overheid zijn zeer ongebruikelijk in China.