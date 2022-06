Protesten in VS na opheffing grondwettelijke bescherming abortusrecht

ANALYSE. Recht op abortus terug naar af: een overwin­ning (én opsteker) voor Trump

Abortus verliest zijn grondwettelijke bescherming in de VS, en dat is te danken aan Donald Trump. Hij benoemde de drie conservatieve rechters die na een halve eeuw het recht op abortus op de helling zetten. “Hij heeft zijn belofte waargemaakt”, zegt professor Kerremans. En hij kan in een nieuwe campagne zeggen dat hij een man van zijn woord is.

