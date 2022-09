Protesten in Iran na dood van vrouw die werd opgepakt voor “ongepaste” hoofddoek

Enorme brand in Chinees telecombe­drijf: beelden tonen wolkenkrab­ber in lichter­laaie

In Changsa is een enorme brand uitgebroken in het kantoorgebouw van het Chinese ‘Telecom’. Videobeelden tonen hoe tientallen verdiepingen van het meer dan 200 meter hoge gebouw in lichterlaaie staan. De brand zorgt ook voor een enorme zwarte rookwolk die van ver te zien is. De brand zou ondertussen geblust zijn, maar over mogelijke slachtoffers is nog niets bekend.

16 september