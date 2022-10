Protesten in Iran houden aan: duizenden mensen betogen aan universiteiten tegen gewelddadig politieoptreden

“Studenten manifesteren aan universiteiten om het optreden van de politie tegenover betogers aan te klagen”, zo meldde het Iraanse persbureau ‘Fars’. Het agentschap gaf geen informatie over de omvang van de manifestaties. Betogers kwamen onder meer bijeen aan het Enqelab-plein nabij de universiteit in het centrum van hoofdstad Teheran, waar het tot rellen kwam tussen de ordehandhavers en de manifestanten. Een aantal betogers zijn daarbij opgepakt, aldus het agentschap.

Op sociale media zijn beelden te zien van de manifestaties, onder meer in Teheran en in het noordoostelijke Mashhad, de tweede grootste stad van het land.

Protesten hardhandig onderdrukt

Er heerst momenteel onrust in Iran vanwege de dood van de Koerdische Iraanse Mahsa Amini op 16 september. De jonge vrouw was drie dagen eerder opgepakt door de zedenpolitie in Teheran omdat ze een inbreuk had gepleegd op de strikte kledingregels in de islamitische republiek. Bij het protest kwamen de voorbije weken minstens 41 mensen om het leven. Zeker 1.200 mensen zijn opgepakt.