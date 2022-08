Protesten in India na vrijlating van elf mannen die levenslang kregen voor groepsverkrachting

In verschillende delen van India zijn demonstraties gehouden in protest tegen de vrijlating van elf mannen die vastzaten voor de verkrachting van een moslimvrouw in 2002. De demonstranten eisen dat de regering van de deelstaat Gujarat de beslissing terugdraait.

Ook in de hoofdstad van India, New Delhi, werd gisteren hevig geprotesteerd tegen de voorwaardelijke vrijlating. Dat gebeurde met slogans en zelfs liederen uit solidariteit voor het slachtoffer, Bilkis Bano. Bano reageerde met ongeloof op de vrijlating: “Het sloeg in als donder en heeft me verstomd.”

De elf vrijgelaten mannen hadden een levenslange gevangenisstraf gekregen voor verkrachting, moord en onwettige samenkomst tijdens de religieuze rellen in India in 2002. Bilkis Bano, toen 21, was zwanger toen ze verkracht werd. De mannen vermoordden ook heel wat van haar familieleden, zoals haar dochtertje van drie jaar oud.

Verrassende vrijlating

De elf mannen kregen elk een levenslange gevangenisstraf in 2002, maar worden nu al vrijgelaten. Hoe is dat mogelijk?

Ambtenaren in Gujarat leggen uit dat de criminelen in aanmerking kwamen voor een kwijtschelding volgens een beleid uit 1992, omdat ze al meer dan veertien jaar van hun straf hebben uitgezeten. Dat beleid was van kracht op het moment van hun veroordeling. Een nieuwere versie van dat beleid uit 2014 zou dat niet toelaten.

Volledig scherm Indiërs komen massaal op straat met slogans in protest tegen de vrijlating van 11 mannen die levenslang kregen voor groepsverkrachting in 2002. © Photo News

Eén van de demonstranten in New Delhi, Asiya Qureshi, stelt zichzelf vragen bij de beslissing van premier Modi: “Hij hield op 15 augustus nog een toespraak over de veiligheid en bescherming van vrouwen in India. Op dezelfde dag liet hij de verkrachters vrij. Hoe ben ik veilig in zo’n klimaat?”

BEKIJK OOK: Dit weten we over slachtoffers van truckdrama in Nederland