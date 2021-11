Protesten doorheen Verenigde Staten na vrijspraak Rittenhouse

KenoshaIn de Verenigde Staten vonden het afgelopen weekend verschillende protesten plaats na de vrijspraak van Kyle Rittenhouse, de 18-jarige man die vorig jaar twee mensen doodschoot tijdens Black Lives Matter-protesten in Kenosha, Wisconsin. Honderden mensen kwamen samen om hun ongenoegen te uiten over het verdict van afgelopen vrijdag . “Geen rechtvaardigheid, geen vrede!”, klonk het onder de betogers.

De 18-jarige Rittenhouse schoot vorig jaar twee mensen dood en verwondde een derde persoon tijdens Black Lives Matter-betogingen in Kenosha. De tiener beweerde dat hij handelde uit zelfverdediging. Hij riskeerde levenslang, maar vrijdag luidde het verdict dan toch “niet schuldig over de hele lijn”. Dat tot ongenoegen van burgerrechtenactivisten en -organisaties zoals Black Lives Matter.

In Kenosha kwamen zondagmiddag tientallen mensen samen om dezelfde weg te volgen die Rittenhouse op de beruchte avond had gemaakt. De demonstranten droegen borden met daarop “Verwerp racistisch burgerterrorisme” en “Het hele systeem is schuldig”. Ze riepen bovendien de namen van de dodelijke slachtoffers van Rittenhouse, de 36-jarige Joseph Rosenbaum en de 26-jarige Anthony Huber. Ook de naam van Jacob Blake, de 29-jarige Afro-Amerikaan die zeven keer door een politieagent in de rug werd geschoten in Kenosha, werd gescandeerd.

Volledig scherm Een man in Kenosha draagt een bord met daarop “Het hele systeem is schuldig”. © AFP

“Niemand hoort onze smeekbede”

Ook in de stad Portland vonden betogingen plaats. Het kwam onder andere tot straatgevechten tussen rechtse en linkse activisten. Zo zijn de meningen over het proces grotendeels verdeeld langs ideologische lijnen. Sommige conservatieven die wapenrechten willen uitbreiden, zien Rittenhouse als een held, terwijl anderen aan de linkerzijde hem beschouwen als een symbool van de uit de hand gelopen Amerikaanse wapencultuur. De politie meldde bovendien dat sommige demonstranten de ramen van winkels en auto’s hadden ingeslagen. Eén persoon werd gearresteerd. In Chicago kwamen eveneens mensen op straat, maar daar verliepen de betogingen vreedzaam.

In New York City verzamelden zo’n 300 mensen in Brooklyn. Eén van de protestanten, activiste Kelly Cooper, getuigde dat ze wordt gedwongen om elk jaar voor hetzelfde doel te demonstreren. “Ze kunnen ons niet blijven kwetsen, we bevinden ons in een vicieuze cirkel, maar niemand hoort onze smeekbede”, aldus Cooper.

Volledig scherm Protestanten in de Amerikaanse stad Minneapolis. © AFP

Volledig scherm Een betoogactie in de stad Portland. © AP

Volledig scherm Ook in Chicago kwamen honderden mensen samen om hun ongenoegen over het verdict te uiten. © AFP

