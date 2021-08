Protest tegen taliban in Afghaanse steden: verschillende doden bij betoging in Asadabad

ONZE OPINIE. De evacuatie uit Kaboel is een titanen­klus. Maar het kan niet onmogelijk zijn om te communice­ren

5:00 “Deze mensen gaan simpelweg dood”. “Het gaat te langzaam.” En: “De betrokken bewindspersonen wijzen naar elkaar en verschuilen zich achter procedures.” Die kritiek hoorde je in het Nederlandse parlement gisteren, waar zich een fel debat over Afghanistan ontspon tussen de uittredende regering-Rutte en de oppositie. In onze contreien is het wachten tot volgende week vooraleer het parlement samenkomt. Neen, nieuw is het niet dat de Nederlandse parlementaire cultuur levendiger is dan de onze. Maar het valt des te meer op wanneer ook onze bevoegde ministers op eieren lopen.