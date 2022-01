Protest tegen staatsgreep Soedan: politie zet traangas in tegen betogers, twee doden

Zondagochtend versperden ordetroepen in de aanloop naar de betogingen al de bruggen over de Nijl die Khartoem met zijn buitenwijken verbinden en blokkeerden ze ook de belangrijkste toegangswegen naar de hoofdstad. Het mobiele internet werd daarnaast opnieuw afgesloten.



De twee dodelijke slachtoffers vielen in Omdurman, een buitenwijk van de hoofdstad. Een van hen werd doodgeschoten.