Protest tegen lockdown in Australië mondt uit in vechtpartij met politie

Groot­scheep­se politieac­tie aan Capitool: man die boel dreigde op te blazen geeft zich over

19 augustus De man die ermee dreigde om een bom te laten ontploffen aan de Congresbibliotheek in de Amerikaanse hoofdstad Washington, DC, heeft zich overgegeven en is gearresteerd. De man zat in een pick-uptruck en beweerde dat hij explosieven en een ontstekingsmechanisme bij had. Hij eiste met president Biden te spreken. Zijn motieven zijn nog onduidelijk. De bibliotheek van het Congres bevindt zich nabij het Capitool en de kantoorgebouwen van het Amerikaans Congres.