Protest tegen geweld op vrouwen in India laait op na gruwelijke moord op tienermeisje

Een 16-jarig meisje werd zondag in een drukke openbare steeg in de hoofdstad van India neergestoken en doodgeknuppeld. Het incident roept veel verontwaardiging op over de veiligheid van vrouwen in het land.

KIJK. Bewakingsbeelden van de dader net voor de moord op een 16-jarig meisje in India

Op videobeelden van een beveiligingscamera, die meer dan een minuut duurt, is te zien hoe meerdere mensen voorbij lopen terwijl de aanvaller het slachtoffer herhaaldelijk neersteekt en met stenen slaat. Slechts één man probeert tussenbeide te komen en de aanvaller van het slachtoffer weg te trekken, maar ook hij trekt zich snel terug.

Het 16-jarige meisje, Sakshi, werd zondagavond gevonden in de wijk Shahbad Dairy in Delhi, waar het incident plaatsvond.

‘Crime of passion’

Maandagmiddag heeft de Indische politie een mannelijke verdachte, Sahil Khan, gearresteerd in verband met de moord. De hoofdcommissaris van Dheli, Deependra Pathak, vertelde de Indische nieuwszender ‘Times Now’ dat het voorlopige onderzoek op een ‘crime of passion’, een passionele misdaad, wijst.

In een gesprek met het Indische persagentschap ‘ANI’ zei de vader van het meisje dat de familie een “strenge straf voor de verdachte heeft geëist”.

Het incident is het laatste in een lange reeks van moorden en verkrachtingen op vrouwen. Dit wekt een enorme woede op of er wel genoeg wordt gedaan om vrouwen in India te beschermen en de aanvallers te straffen.

De criminelen zijn onbevreesd geworden en er is geen angst meer voor de politie Arvind Kejriwal, Indische eerste minister

Swati Maliwal, voorzitter van de Delhi Commision for Women, vertelde ‘ANI’ dat ze nog nooit zo’n beangstigend voorval heeft gezien. “Delhi is extreem onveilig geworden voor vrouwen en meisjes”, voegde ze eraan toe.

Ook de Indische eerste minister, Arvind Kejriwal reageerde op Twitter. “Een minderjarig meisje is op brutale wijze openlijk vermoord in Delhi”, schreef hij. “Dit is zeer triest en betreurenswaardig. De criminelen zijn onbevreesd geworden en er is geen angst meer voor de politie.” “De veiligheid van de mensen in Delhi blijft van het grootste belang”, voegde hij eraan toe.

Gevaarlijkste plaats ter wereld voor vrouwen

India worstelt al lang met gendergeweld. Een onderzoek uit 2018 van de ‘Thompson Reuters Foundation’ rankte het land als de meest gevaarlijke plaats ter wereld om een vrouw te zijn.

De hoeveelheid misdaden tegen vrouwen in India lijkt ook toe te nemen. Volgens gegevens van het Indische ‘National Crime Records Bureau’ waren er in 2020 twintig procent meer misdrijven tegen vrouwen dan in 2013. Activisten zeggen echter dat de officiële statistieken slechts het topje van de ijsberg zijn, aangezien veel vormen van geweld - zoals verkrachting - vaak niet gerapporteerd worden.