Protest tegen avondklok in Nederland ontspoort: betogers steken teststraat in brand, jongeren keren zich tegen politie

De Nederlanse gemeente Urk, politie en het openbaar ministerie laten weten "zeer verontwaardigd te zijn over de gebeurtenissen" van gisterenavond in de gemeente. "Vanavond was een groep relschoppers actief die de rust op Urk verstoorde. Met een gedrag waar geen woorden aan kunnen worden gegeven. Van het gooien van vuurwerk en stenen tot aan het vernielen van politieauto's en met als dieptepunt het in de brand steken van de testlocatie", schrijven ze in een persbericht. Ook op een aantal andere plekken in Nederland was het onrustig. Gisteren was bij onze noorderburen voor het eerst de avondklok van kracht.

"Dit is niet alleen volstrekt onacceptabel, maar ook een klap in het gezicht van in het bijzonder de GGD-medewerkers (gemeentelijke gezondheidsdienst, red.) die bij de testlocatie alles doen om Urkers te helpen", staat in de verklaring.

Burgemeester Cees van den Bos van Urk, in de provincie Flevoland, liet gisterenavond al weten zich te schamen voor wat er in zijn gemeente gebeurde. Vele tientallen jongeren waren op de been om te protesteren tegen de avondklok. Nadat die om 21 uur was ingegaan, reden jongeren in ongeveer honderd auto's luid toeterend over het haventerrein. Een coronateststraat van de GGD bij het terrein werd in brand gestoken. Meerdere mensen zijn aangehouden en verschillende bekeuringen zijn uitgeschreven voor het overtreden van de avondklok.

"Dramatisch zoals deze avond nu verloopt", zei Van den Bos op Twitter. "Mij rest als burgemeester, samen met de politiechef en de officier van justitie, maar een middel: het afgeven van een noodbevel en de inzet van de ME." Van den Bos sloot af met "We willen rust op Urk". Het noodbevel werd afgegeven en de mobiele eenheid en de marechaussee stonden klaar om in te grijpen. Maar uiteindelijk keerde de rust terug en was de inzet van de ME niet noodzakelijk.

"De coronateststraat van de GGD is in brand gezet", zei de politie. "Dat was brandstichting, dat kan niet anders." Op sociale media gaat een filmpje rond waarop te zien is hoe iemand de deur van de teststraat intrapt. Kort daarna staat het gebouwtje in brand.

"Toen de brandweer bezig was met blussen hield de politie de jongeren op afstand zodat de brandweer daarbij niet gehinderd werd", zei de politiewoordvoerster. Een uur na het ingaan van de avondklok waren er volgens haar nog altijd zo'n vijftig auto's op het haventerrein.

Aanhoudingen in Stein

Op de meeste plaatsen in Nederland was het wel het stil op straat, nadat om 21 uur de avondklok voor het eerst inging. Wel waren er op enkele plekken incidenten, met vooral jongeren die zich tegen de maatregelen keerden. Van het openbaar vervoer maakten nog maar weinig mensen gebruik, de stations waren grotendeels leeg. Op de snelwegen waren weinig auto’s te zien.

In het Limburgse dorp Stein werden twaalf jongeren aangehouden die de avondklok negeerden. Volgens de politie waren de jongeren de straat opgegaan om bij elkaar te komen, muziek te maken en alcohol te drinken. Zeker honderd jongeren hadden zich rond 21 uur verzameld in het centrum. Van daaruit trokken ze door de straten, “dictatuur” scanderend. Ze werden toegesproken door iemand met een megafoon die zei: “Vandaag is de eerste dag dat we laten weten dat we er klaar mee zijn.” Ook staken ze vuurwerk af en gooiden ermee naar de politie.

De agenten konden de overmacht aanvankelijk niet aan. Daarom werd de mobiele eenheid te hulp geroepen. Wat volgde was een kat-en-muisspel, waarbij agenten met lange wapenstokken door de straten renden en groepjes jongeren bij herhaling wisten te ontkomen via zijstraten. Rond 23 uur was de rust weergekeerd.

Op andere plaatsen in Limburg bleef het rustig. Op veel plaatsen hield de politie controles. “We zijn met zoveel mogelijk agenten buiten”, zei een woordvoerster van de politie. Onder meer in Venlo en Roermond hield de politie voertuigen aan om inzittenden te vragen wat ze zo laat op straat doen.

Klein protest in Rotterdam

In het centrum van Rotterdam gingen zo’n vijftig demonstranten tegen coronamaatregelen toch de straat op. De politie deelde tientallen boetes uit en hield drie betogers aan. Verder was het rustig in de grote steden. Op spoorknooppunt Utrecht Centraal leek het vlak voor 21 uur nog spitsuur met reizigers die zich naar huis haastten, maar even later was het er uitgestorven. Ook op het Centraal Station in Den Haag was het rustig, waar net als in Utrecht in de binnenstad vooral maaltijdbezorgers op straat waren.

De avondklok geldt de komende weken tussen 21 uur en 04.30 uur, als middel tegen verspreiding van het coronavirus. Inwoners mogen enkel nog onder bepaalde omstandigheden de straat op.

